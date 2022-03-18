Siirt'te karda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı
AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
ŞİRVAN, SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenci servisi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Nallıkaya köyü mevkisinde öğrencileri taşıyan minibüs, kar yağışının etkili olması ve yolun kapanmasından ilerleyemedi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları 94. Siirt Şube Şefliğine bağlı Cevizlik bakım ekibi sevk edildi.
Öğrenci servisi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Öğrenciler, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
AA / Fecri Barlık - Güncel