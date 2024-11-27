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Siirt'te Karda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

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Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde karda mahsur kalan araçlar, karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Yetkililer, kış şartlarında sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Siirt'te karda mahsur kalanlar kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde yolda mahsur kalan araçlar, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şirvan ilçesinde Nallıkaya ile Cevizlik köyleri arasında hayvan taşıyan bir araç ve Eruh-Şırnak karayolunda yol kenarına savrulan araçlar kurtarıldı.

Karayolları yetkilileri sürücülere zorlu kış şartlarında tedbirli olmaları, kar lastiği ve zincir kullanmadan trafiğe çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı.

Siirt'te Karda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel
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