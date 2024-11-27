Siirt'te Karda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Siirt'te karda mahsur kalanlar kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde yolda mahsur kalan araçlar, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Şirvan ilçesinde Nallıkaya ile Cevizlik köyleri arasında hayvan taşıyan bir araç ve Eruh-Şırnak karayolunda yol kenarına savrulan araçlar kurtarıldı.

Karayolları yetkilileri sürücülere zorlu kış şartlarında tedbirli olmaları, kar lastiği ve zincir kullanmadan trafiğe çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı.