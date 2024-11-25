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Siirt'te Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

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Siirt il genelinde etkili olan yağışlar alçak kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar olarak hissedildi. Eruh ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle dağlar beyaza büründü, bu durum çiftçileri sevindirirken ulaşımda aksamalara yol açtı.

Siirt'te yüksek kesimler beyaza büründü

SİİRT - Siirt il genelinde etkili olan yağış alçak kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar olarak hissedildi.

Yağışlar, çiftçileri sevindirirken, ilçe merkezlerinde cadde ve sokaklarda yaşanan olumsuzluklar sebebiyle geliş gidişlerde aksamalara yol açtı. Siirt'in Eruh ilçesinin yüksek kesimlerine ve Şırnak-Eruh arasındaki Meşindağı bölgesine, 1620 rakımda kar etkili oldu. Etkili olan kar yağışı nedeniyle dağlar beyaza büründü.

Siirt'te Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel
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