Siirt'te Kar Yağışı Yüksek Kesimleri Beyaza Bürüdü

Siirt'te yüksek kesimler beyaza büründü

SİİRT - Siirt il genelinde etkili olan yağış alçak kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar olarak hissedildi.

Yağışlar, çiftçileri sevindirirken, ilçe merkezlerinde cadde ve sokaklarda yaşanan olumsuzluklar sebebiyle geliş gidişlerde aksamalara yol açtı. Siirt'in Eruh ilçesinin yüksek kesimlerine ve Şırnak-Eruh arasındaki Meşindağı bölgesine, 1620 rakımda kar etkili oldu. Etkili olan kar yağışı nedeniyle dağlar beyaza büründü.