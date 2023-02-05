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Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan gurup köy yolları ulaşıma açıldı

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Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan gurup köy yolları ulaşıma açıldı Siirt'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari, Şirvan, Baykan ve Eruh gurup köy yolları ulaşıma açıldı.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan gurup köy yolları ulaşıma açıldı

SİİRT - Siirt'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari, Şirvan, Baykan ve Eruh gurup köy yolları ulaşıma açıldı.

Siirt'te etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari, Şirvan, Baykan ve Eruh gurup köy yolları ulaşıma açıldı. Kar ve tipi nedeniyle tekrardan kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını söyleyen yetkililer, ayrıca sürücüleri kar lastikleri takmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pervari Baykan Siirt Güncel Haberler

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