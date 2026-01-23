Haberler

Siirt'te 85 yaşındaki diyaliz hastasının imdadına UMKE yetişti

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen 85 yaşındaki Y.T., Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından diyaliz merkezine ulaştırıldı.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle tedaviye gidemeyen kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından diyaliz merkezine ulaştırıldı.

Kentte dün geceden beri etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Diyaliz tedavisi alması gereken 85 yaşındaki Y.T'nin diyaliz merkezine gidememesi ihbarı üzerine hastanın adresine UMKE yönlendirildi.

Ekipler, paletli ambulansla Y.T'yi evinden alarak Siirt Sancaklar Diyaliz Merkezine ulaştırdı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
