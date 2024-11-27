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Siirt'te Kar Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı

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Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan yollar, ekipler tarafından temizlenerek trafiğe açıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yolların tamamen açık olduğu ve güvenli seyahat için bazı önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Siirt'te kar nedeniyle kapanan yollar trafiğe açıldı

SİİRT - Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapalı olan yollar ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent geneli ve ilçelerinde kapanan yollar ekipler tarafından temizlenerek trafiğe açıldı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tüm yollarımız trafiğe açık olup, vatandaşlarımız güvenle seyahat edebilmektedir. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz, ulaşımın aksamaması için 7/24 esasına göre teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Trafiğe çıkacak araçların güvenli seyahat için mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurması gerekmektedir" denildi.

Siirt'te Kar Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel
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