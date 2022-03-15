Siirt'te kar nedeniyle 27 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı - Haberler

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Siirt'te kar nedeniyle 27 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te kar nedeniyle 27 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 27 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 27 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şirvan'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar ve tipiden dolayı 20 köy yolu, Pervari'de 7 köy ve 2 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri kırsalda, Siirt Belediyesi ekipleri de kentte yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Pervari, Şirvan, Siirt, kar, Güncel, Haberler

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