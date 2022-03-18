Siirt'te kar kalınlığı 3 metreyi geçti: Hasta, 4 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi - Haberler

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Siirt'te kar kalınlığı 3 metreyi geçti: Hasta, 4 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yücel Durak - Güncel
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Siirt'te kar kalınlığı 3 metreyi geçti: Hasta, 4 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

SİİRT'te etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 3 metreyi geçerken, Şirvan ilçesinde yolu kapanan Ormanlı köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki Gevli Aslanoğlu, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu, hastaneye yetiştirildi.

ŞİRVAN, SİİRT (DHA) - SİİRT'te etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 3 metreyi geçerken, Şirvan ilçesinde yolu kapanan Ormanlı köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki Gevli Aslanoğlu, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu, hastaneye yetiştirildi.

Siirt'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla, il genelinde kapanan 200 köy yolu, yeniden ulaşıma açılırken, Pervari ilçesi Geçittepe mevkiinde kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Yollarda araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken, Şirvan ilçesine bağlı Ormanlı köyünde rahatsızlanan 80 yaşındaki Gevli Aslanoğlu da, ekiplerin 4 saat süren yol açma çalışmasının ardından sağlık ekiplerince Şirvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aslanoğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.


Siirt'te kar kalınlığı 3 metreyi geçti: Hasta, 4 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

Siirt'te kar kalınlığı 3 metreyi geçti: Hasta, 4 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

Siirt'te kar kalınlığı 3 metreyi geçti: Hasta, 4 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

Siirt'te kar kalınlığı 3 metreyi geçti: Hasta, 4 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

Siirt'te kar kalınlığı 3 metreyi geçti: Hasta, 4 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

Siirt'te kar kalınlığı 3 metreyi geçti: Hasta, 4 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

Siirt'te kar kalınlığı 3 metreyi geçti: Hasta, 4 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

Siirt'te kar kalınlığı 3 metreyi geçti: Hasta, 4 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak - Güncel

Şirvan, Siirt, kar, Güncel, Haberler

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