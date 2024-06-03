Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Kapkaç, Oto Hırsızlığı ve Yankesicilik Suçları İşlenmedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada, 2024 yılının ilk 5 ayında Siirt genelinde kapkaç, oto hırsızlığı ve yankesicilik suçlarının işlenmediğini belirtti. Ayrıca, Mayıs ayında meydana gelen 438 asayiş olayından 403'ünün aydınlatıldığını ifade etti.

10

1) VALİ KIZILKAYA: YILIN İLK 5 AYINDA KAPKAÇ, OTO HIRSIZLIĞI, YANKESİCİLİK SUÇLARI İŞLENMEDİ

SİİRT Valisi Kemal Kızılkaya, Mayıs ayı güvenlik ve asayiş toplantısında yaptığı açıklamada, "2024 yılı ilk 5 aylık zaman diliminde, 'Malvarlığına karşı işlenen önemli suçlar' arasında bulunan, kapkaç, oto hırsızlığı, yankesicilik suçları ilimiz genelinde işlenmemiştir" dedi.

Siirt Valiliği toplantı salonunda 'Asayiş ve Güvenlik Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya Vali Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Seydi Salman ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Kızılkaya, terör örgütü, suç örgütleri ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını belirterek, "Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran başta terör örgütü olmak üzere, tüm suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Emniyetimiz, Jandarmamız ve Adli Teşkilatımızla birlikte İlimizin huzur ve güveni için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın emrinde olacağız" dedi.

'MAYIS'TA MEYDANA GELEN 438 ASAYİŞ OLAYINDAN 403'Ü AYDINLATILDI'

Mayıs ayı içerisinde kentte düzenlenen terör operasyonları hakkında bilgi veren Vali Kızılkaya, "Bölücü terör örgütü PKK'dan FETÖ'ye, aşırı sol terör örgütlerinden, dini istismar eden terör gruplarına kadar her türlü terör örgütü ile amansız bir mücadele veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İlimizde Mayıs ayı içerisinde icra edilen 15 terör operasyonu faaliyeti kapsamında 3 sığınak ve mağara imha edilmiş, 13 mayın,3 el yapımı patlayıcı, 3 el bombası, 9 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 docka mühimmatı, 1 makineli tüfek, 1429 fişek, 1 çanta tipi jeneratör, 1 el telsizi, 4 AK-47 şarjörü, 1 el dürbünü ile çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. 'Terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranan 2 şahıs, 'terör örgütüne fon sağlamak' suçundan 2 şahıs ve sosyal medya üzerinden 'terör örgütü propagandası' yaptığı tespit edilen 6 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. İlimizde hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık, gasp, kumar, cinayet, kadına yönelik şiddet gibi asayiş olayları bakımından da suç ve suçlularla mücadelemiz amansız bir şekilde devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde Siirt il genelinde 438 asayiş olayı meydana gelmiş, bahse konu olaylardan 403 olay aydınlatılmıştır. Kentte yapılan önleyici faaliyetler neticesinde, 2024 yılının ilk 5 aylık zaman diliminde, 'Malvarlığına karşı işlenen önemli suçlar' arasında bulunan kapkaç, oto hırsızlığı, yankesicilik suçları Siirt genelinde işlenmemiştir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kemal Kızılkaya Siirt Güvenlik Politika Güncel Haberler

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

 Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Bakmadan Geçme

Hırvatistan Makedonya maçı CANLI izle! (HD) 3 Haziran Hırvatistan Makedonya maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Dybala Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe Dybala'yı transfer edecek mi? Mourinho açıkladı İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Haziran Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 3-4 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Esma Esad öldü mü,yaşıyor mu? Esma Esad sağlık durumu ne? Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 3 Haziran Pazartesi 2024? #128250 3-4 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Survivor kim kazandı? 3 Haziran Pazartesi Survivor'da kim kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 3 Haziran Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Yalan 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çakallarla Dans 6 nerede, ne zaman çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi!
Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title