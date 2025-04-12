Siirt'te Kapanan Şirvan-Cevizlik Yolu Açıldı
Valilik, kar yağışı nedeniyle kapanan Şirvan-Cevizlik yolunun ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldığını duyurdu. Ekipler, Cevizlik köyü Kartepe mevkisinde yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yolu yeniden trafiğe kazandırdı.
Siirt'te kar nedeniyle kapanan Şirvan-Cevizlik yolu ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan-Cevizlik yolu kapandı.
Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerinin Cevizlik köyü Kartepe mevkisinde yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucu yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel