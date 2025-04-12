Siirt'te Kapanan Şirvan-Cevizlik Yolu Açıldı

Siirt'te kar nedeniyle kapanan Şirvan-Cevizlik yolu ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle Şirvan-Cevizlik yolu kapandı.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerinin Cevizlik köyü Kartepe mevkisinde yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucu yol ulaşıma açıldı.