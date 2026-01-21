Haberler

Siirt'te böbreğinde kanser riski taşıyan kitle bulunan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Güncelleme:
58 yaşındaki kadın hastada tespit edilen 'Bosniak tip 3' kitle başarılı bir ameliyatla çıkarıldı. Ameliyat sonrası hastanın böbrek fonksiyonları normal seyretti ve taburculuğu planlandı.

Siirt'te sol böbreğinde kanser riski taşıyan "Bosniak tip 3" kitle tespit edilen 58 yaşındaki kadın hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastaneye başvuran kadın hastanın sol böbreğinde "Bosniak tip 3" kitle saptandı.

Hasta, kanser olma ihtimaline karşı üroloji uzmanı Op. Dr. Miraç Ataman tarafından ameliyata alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, hastanın sol böbreğinde 3 santimlik "Bosniak tip 3" kitle tespit edildiğini, kanser olma ihtimali yüksek kabul edilen bu tür kitlelerin cerrahi olarak çıkarılması gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatın komplikasyonsuz tamamlandığını bildiren Ataman, "Hastamızın böbrek fonksiyonları normal seyretti ve şifa ile taburculuğu planlandı. Hastanemizde bu modern cerrahi yöntemin başarıyla uygulanması hem böbrek fonksiyonlarını korumak hem de bölgemizde ileri düzey cerrahilerin yapılabilirliğini göstermek açısından önemlidir." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
