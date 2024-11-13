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Siirt'te Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

Siirt'te Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı
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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın öncülüğünde Türk Kızılay ile iş birliği yapılarak kan bağışı kampanyası başlatıldı. Vali Kızılkaya, kan stoklarının artırılması için halkın desteğinin önemine dikkat çekti.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Türk Kızılay'a kan bağışı yapıldı.

Vali Kızılkaya ve Türk Kızılay Siirt Şubesi iş birliğiyle başlatılan kampanya kapsamında Valilik bahçesinde 3 gün açık kalacak geçici kan verme merkezi kuruldu.

Vali Kızılkaya ve personel açılan merkezde kan bağışında bulundu.

Kızılkaya, yaptığı açıklamada, başlattıkları kampanyayı yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, kan stoklarının yeterli seviyeye ulaşması için halkın desteğinin önemine vurgu yaptı.

İl genelinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarda da devam edecek kampanya kapsamında bağışta bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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