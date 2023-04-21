Siirt'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mehmet D'nin kullandığı 72 AAK 145 plakalı kamyonet, Siirt- Baykan kara yolu Kılıçlı köyü mevkisinde Emrah E. idaresindeki 34 CTC 770 plakalı otomobille çarpıştı.
Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel