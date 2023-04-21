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Siirt'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Siirt'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Mehmet D'nin kullandığı 72 AAK 145 plakalı kamyonet, Siirt- Baykan kara yolu Kılıçlı köyü mevkisinde Emrah E. idaresindeki 34 CTC 770 plakalı otomobille çarpıştı.

Bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

Kurtalan Baykan Siirt Güncel Haberler

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