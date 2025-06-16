Siirt'te Kamyonetle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Kurtarıldı

Siirt'te Kamyonetle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Kurtarıldı
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Siirt'te meydana gelen kazada, kamyonetin altına giren otomobilde sıkışan 19 yaşındaki sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastanede tedavi altına alındı.

SİİRT'te kamyonetin altına giren otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Akın'ın (19) kullandığı 38 PV 774 plakalı otomobil, 56 AD 204 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilin ön kısmı kamyonetin altına girdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ahmet Akın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Akın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akın'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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