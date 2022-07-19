Siirt'te kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı
AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'in Baykan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Siirt'in Baykan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 16 Y 1790 plakalı kamyonet, Çaykaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücüyle kamyonette bulunan D.D. ile N.A. yaralandı.
Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan N.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA / Fecri Barlık - Güncel