Siirt'te kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Siirt'te kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'te kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 16 Y 1790 plakalı kamyonet, Çaykaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücüyle kamyonette bulunan D.D. ile N.A. yaralandı.

Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan N.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Baykan Siirt Güncel Haberler

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