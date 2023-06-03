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Siirt'te Kamyonet Takla Attı, Sürücü Yara Almadan Atlattı

Siirt'te Kamyonet Takla Attı, Sürücü Yara Almadan Atlattı

Güncel Haberler

Siirt'te seyir halindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Siirt'te seyir halindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Boylu köyü yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 21 SV 363 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada takla atan kamyonet vinç yardımıyla devrildiği yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şirvan Siirt Güncel Haberler

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