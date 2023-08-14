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Siirt'te Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Siirt'in Şirvan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Şeyhmus İnalhan hayatını kaybederken yanında bulunan 1 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, UMKE, AFAFD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Şeyhmus İnalhan hayatını kaybederken yanında bulunan 1 kişi de yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Akyamaç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeyhmus İnalhan yönetimindeki 16 SCU 21 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü İnalhan olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAFD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine hayatını kaybeden kamyonet sürücüsü İnalhan'ın cansız bedeni Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Şirvan Siirt Güncel Haberler

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