Siirt'te Kamyonet Kazası: Sürücü Yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıkan kamyonette yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi.
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüje çıktı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. 01 D 2526 plakalı kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel