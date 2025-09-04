Siirt'te Kamyonet ile Kamyon Çarpıştı: 4 Yaralı

Haberler

Siirt-Gökçebağ kara yolunda meydana gelen kazada, Halil D. yönetimindeki kamyonet ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kamyon çarpıştı. Kazada toplamda 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Halil D. yönetimindeki 07 AJZ 340 plakalı kamyonet, Siirt-Gökçebağ kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 56 AAU 424 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
