Siirt'te Kamyonet ile Kamyon Çarpıştı: 4 Yaralı
Siirt-Gökçebağ kara yolunda meydana gelen kazada, Halil D. yönetimindeki kamyonet ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kamyon çarpıştı. Kazada toplamda 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Halil D. yönetimindeki 07 AJZ 340 plakalı kamyonet, Siirt-Gökçebağ kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 56 AAU 424 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
