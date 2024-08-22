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Siirt'te kamyonet ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

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Siirt'in Pervari ilçesinde Pervari Orman İşletme Şefliği personelini taşıyan kamyonet ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si orman personeli 4 kişi yaralandı. Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SİİRT'te Pervari Orman İşletme Şefliği personelini taşıyan kamyonet ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si orman personeli 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyü yakınlarında meydana geldi. Göreve giden Pervari Orman İşletme Şefliği'ne ait, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AAF 410 plakalı kamyonet ile 47 DE 860 plakalı kamyon kafa kaya çarpıştı. Kazada işletme personeli O.A. ile V.Ü ve kamyondaki 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pervari Siirt Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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