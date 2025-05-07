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Siirt'te Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

Siirt'te Kamyonet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

1) SİİRT'TE KAMYONET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 6 YARALI

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtalan-Batman kara yolu Kaynaklı mezrası mevkiinde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki Ahmet T., Fuat A., Saliha A., Ahmet A. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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