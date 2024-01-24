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Siirt'te kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Konya'ya götürüldü

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen 40 günlük Muhammet H'ye, kalp yetmezliği tanısı konuldu. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından kente gönderilen ambulans uçakla Konya'ya nakledildi.

Siirt'te kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Konya'ya götürüldü.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen 40 günlük Muhammet H'ye, kalp yetmezliği tanısı konuldu.

Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bunun üzerine bebek, Sağlık Bakanlığı tarafından kente gönderilen ambulans uçakla Konya'ya nakledildi.

Kaynak: AA / Güncel

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