Siirt'te Kaldırıma İştirak Eden Çay Salonu 1 Günlüğüne Kapatıldı
Siirt'te zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden bir çay salonunu vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine 1 gün süreyle kapattı. Olay, Batı Mahallesi Özgen Caddesi'nde meydana geldi.
Siirt'te kaldırımı işgal eden çay salonu 1 günlüğüne kapatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerine yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.
Batı Mahallesi Özgen Caddesi'nde faaliyet gösteren bir çay salonu, kaldırımları işgal ederek yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle 1 gün süreyle faaliyetten men edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel