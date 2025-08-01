Siirt'te Kaldırıma İştirak Eden Çay Salonu 1 Günlüğüne Kapatıldı

Siirt'te Kaldırıma İştirak Eden Çay Salonu 1 Günlüğüne Kapatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden bir çay salonunu vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine 1 gün süreyle kapattı. Olay, Batı Mahallesi Özgen Caddesi'nde meydana geldi.

Siirt'te kaldırımı işgal eden çay salonu 1 günlüğüne kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerine yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Batı Mahallesi Özgen Caddesi'nde faaliyet gösteren bir çay salonu, kaldırımları işgal ederek yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle 1 gün süreyle faaliyetten men edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Toplu sünnet töreninde facia: 39 çocuk öldü, 11 çocuğun penisi ampute edildi

Toplu sünnet töreninde facia: 39 çocuk öldü, 11 çocuğun penisi ampute edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçağın tekeri piste değdiği gibi ayağa kalktılar, kabin memurları polis çağırdı

İstanbul uçağında olay çıktı! Kabin memurları polis çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.