Siirt'te Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı

Siirt'te Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı
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Siirt'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve hastaneye kaldırdılar.

SİİRT'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kooperatif Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Aslan A. yönetimindeki 34 FE 7769 plakalı otomobil ile Latibe E. yönetimindeki 16 APG 874 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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