Kadın otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Haberler

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Kadın otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

AA - Güncel
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Siirt'te halk otobüsü şoförü Hülya Yıldız, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

SİİRT (AA) - Siirt'te halk otobüsü şoförü Hülya Yıldız, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Siirt Belediyesine ait Alan Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı hattında sefer yapan 56 DA 902 plakalı otobüse binen bir vatandaş, bir süre sonra fenalık geçirerek düştü.

Durumu fark eden Yıldız, araçtakilere haber verdikten sonra hastaneye gitmek üzere güzergah değiştirdi.

Yıldız, yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine ulaştırdı.

O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanede tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadın otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kadın otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kadın otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

AA / Güncel

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