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Siirt'te Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtıldı

Siirt'te Kadın Destek Uygulaması (KADES) Tanıtıldı
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Siirt'te, İl Jandarma ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde düzenlenen etkinlikte, 685 kişiye kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesine yönelik bilgiler verildi.

Siirt'te İl Jandarma ekipleri tarafından Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir alışveriş merkezinde farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 685 kişi bilgilendirildi.

Vatandaşların cep telefonlarına KADES uygulaması yüklenerek acil durumlarda güvenli ve hızlı bir şekilde yardım alabilecekleri anlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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