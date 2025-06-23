Siirt'te Kaçak Su Kullanımına Karşı Denetim Yapıldı
Siirt'te su kaynaklarının korunması amacıyla yapılan denetimlerde 90 kaçak su kullanımı tespit edildi. Belediye, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.
Siirt'te su kaynaklarının korunması ve kayıpların önlenmesine yönelik denetim yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kayıp kaçak su ekibi, haziran ayı boyunca çeşitli mahallelerde denetim yaptı.
Kentte 120 hane ve bahçede yapılan denetimde 90 kaçak su kullanımı tespit edildi.
Kaçak kullanımlara müdahale eden ekipler, yasa dışı hatları kapattı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel