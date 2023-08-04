Siirt'te kaçak su kullanımına denetim

Siirt'te Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (SİSKİ) ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak su kullanımının önüne geçmek ve su kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlamak için denetim başlattı. Vatandaşlar uyarıldı ve ihbar hatlarına bilgi verilmesi istendi.

Siirt'te kaçak su kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (SİSKİ) ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla kaçak su kullanımının önüne geçmek ve su kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlamak için çalışma başlattı.

Kentte ev ve bahçelerdeki su hatlarını kontrol eden ekipler, kaçak su kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

"Su hayattır, su gelecektir. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım" sloganıyla yürütülen çalışmalarda vatandaşları bilgilendiren ekipler, kaçak su kullanan kişilerle ilgili ilgili ihbar hatlarına bilgi verilmesini istedi.