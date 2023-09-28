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Siirt'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: Çok Sayıda Telefon Ele Geçirildi

Siirt'te polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 4 işyeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, zulalanmış vaziyette farklı marka ve modellerde gümrük kaçağı cep telefonları, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar bulundu.