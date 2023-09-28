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Siirt'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: Çok Sayıda Telefon Ele Geçirildi

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Siirt'te polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 4 işyeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, zulalanmış vaziyette farklı marka ve modellerde gümrük kaçağı cep telefonları, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar bulundu.

SİİRT'te polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 işyeri ve 2 araçta arama yapıldı. Aramada, zulalanmış vaziyette farklı marka ve modellerde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu, akıllı saat ve kablosuz kulaklık ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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