Siirt'te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: Çok Sayıda Telefon Ele Geçirildi
Siirt'te polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 4 işyeri ve 2 araçta yapılan aramalarda, zulalanmış vaziyette farklı marka ve modellerde gümrük kaçağı cep telefonları, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar bulundu.
SİİRT'te polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 4 işyeri ve 2 araçta arama yapıldı. Aramada, zulalanmış vaziyette farklı marka ve modellerde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu, akıllı saat ve kablosuz kulaklık ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.