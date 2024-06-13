Siirt'te kaçak akaryakıt operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kentte durdurdukları kamyonette yaptığı aramada 1660 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Olayla ilgili S.O. ve B.O. gözaltına alındı.