Siirt'te jandarma ve öğrenciler Botan Vadisinde çevre temizliği yaptı

Siirt'te jandarma ve öğrenciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Botan Vadisinde çevre temizliği yaptı.

Siirt'te jandarma ve öğrenciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Botan Vadisinde çevre temizliği yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, "Temiz deniz, temiz dünya ve sıfır atık mavi" projesi kapsamında doğal hayatın korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla doğada temizlik yaptı.

Ekipler, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde fidan dikti.