Siirt'te Jandarma ve Öğrenciler Bahar Şenliği'nde Bir Araya Geldi

Siirt'te Jandarma ve Öğrenciler Bahar Şenliği'nde Bir Araya Geldi
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Siirt'te jandarma personeli, bahar şenliği etkinlikleri çerçevesinde Bilim Teknik Koleji öğrencileriyle buluşarak, aile kurumunun önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikte ayrıca 'Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur' pankartı açılarak toplumsal farkındalık yaratıldı.

Siirt'te jandarma personeli, bahar şenliği etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, etkinlik kapsamında Bilim Teknik Koleji öğrencilerini ziyaret etti.

Ekipler, okulda düzenlenen etkinlikte aile kurumunun önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Jandarma personeli ile öğrenciler arasında oynanan voleybol maçı öncesinde, "Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur" pankartı açılarak toplumsal farkındalık mesajı verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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