Üye Girişi
Haberler
Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı

61 yıl sonra bir ilk! Tüyleri diken diken eden kare

 Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış

Dünyayı şaşkına çeviren operasyonda şifre Kaddafi

 Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 2 jandarma ağır yaralı
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı

Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet

Siirt'te Jandarma Uygulama Noktasına Otomobil Çarptı: 3 Yaralı

Siirt'te Jandarma Uygulama Noktasına Otomobil Çarptı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt-Kurtalan kara yolunda jandarma ekiplerine otomobilin çarpması sonucu 1 jandarma personeli ve 2 sivil yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Siirt'te uygulama noktasında jandarma ekibine otomobilin çarptığı kazada, 1'i jandarma personeli 3 kişi yaralandı.

Y.E'nin kullandığı 72 DE 212 plakalı otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolunun Kezer Çayı mevkisinde uygulama yapan jandarma personeli ve ekip minibüsüne çarptı.

Kazada 1 jandarma personeli ile otomobil sürücüsü ve araçta bulunan F.E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
img

Dünyayı şaşkına çeviren operasyonda şifre Kaddafi
img

Okan Buruk'un Nelsson'u azarladığı anlar
img

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Türkiye Moritanya Büyükelçisi kimdir? Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim giren isimler! Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? Masterchef 13 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Milli piyango bilet fiyatları 2025: Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango biletleri kaç TL? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? DEAŞ hangi ülkeye ait? IŞİD ve DEAŞ aynı mı? Emevi Camii nerede? Emevi Camii hangi şehirde bulunuyor? İsmail Küçükkaya bugün neden yok? Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.