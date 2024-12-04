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Siirt'te Jandarma Ekipleri Özel Öğrencilere Moral Etkinliği Düzenledi

Siirt'te Jandarma Ekipleri Özel Öğrencilere Moral Etkinliği Düzenledi
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Siirt'te jandarma ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel öğrencilere moral etkinliği düzenleyerek, Türk Telekom Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti ve öğrencilerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Siirt'te jandarma ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla özel öğrencilere yönelik moral etkinliği gerçekleştirdi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Türk Telekom Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilerle okul bahçesinde ve sınıfta yaptıkları çeşitli etkinliklerle bir araya gelen jandarma ekipleri, çocuklarla keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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