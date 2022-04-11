Siirt'te jandarma ekipleri KADES'i tanıttı - Haberler

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Siirt'te jandarma ekipleri KADES'i tanıttı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te jandarma ekipleri KADES'i tanıttı

Siirt'te Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve aile içi şiddet konularında bilgilendirme yapıldı.

SİİRT (AA) - Siirt'te Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) ve aile içi şiddet konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe köy ve mezralarda kadınlara yönelik KADES uygulamasını tanıttı.

Ekipler, uygulama üzerinden aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak tek bir tuşla en hızlı şekilde 112 Acil Çağrı Merkeziyle temasa geçerek kolluk kuvvetlerine ulaşabileceğini anlattı.

Ayrıca uygulamanın kullanımı ve faydaları hakkında bilgiler verilen kadınlara, uygulama ile ilgili tanıtım broşürleri dağıtıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Siirt, KADES, 112, Güncel, Haberler

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