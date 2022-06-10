Jandarmadan çocuklara özel gösteri - Haberler

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Jandarmadan çocuklara özel gösteri

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te jandarma ekipleri, "Çocuklarımız Güvende Projesi" kapsamında çocuklara özel gösteri sundu.

Siirt'te jandarma ekipleri, "Çocuklarımız Güvende Projesi" kapsamında çocuklara özel gösteri sundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilkokul ve anaokulundan 135 öğrenciyi, öğretmenleriyle komutanlık binasında ağırladı.

Öğrencilere yönelik etkinlikte, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince zırhlı araçların tanıtımı yapıldı. Köpek timi ekipleri de çeşitli gösteriler sundu.

Dadaşlar Şehitliği'ni de ziyaret eden öğrencilere, etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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