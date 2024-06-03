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Siirt'te izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahalesi

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Siirt'te Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde toplanan grup, izinsiz basın açıklaması yapmak istedi. Polis, açıklama yapmaya başlayan DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve beraberindeki partililere müdahalede bulundu. Polise mukavemet gösteren 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahalede bulunan polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) öncülüğünde Güres Caddesi Kızılay İş Merkezi önünde toplanan grup, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını gerekçe göstererek, açıklama yapmak istedi.

Uyarılara rağmen grup adına DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş açıklama yapmaya başlayınca polis müdahalede bulundu.

Polise mukavemet gösteren 5 kişi gözaltına alındı.

Sarıtaş ve beraberindeki partililer, daha sonra Siirt Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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