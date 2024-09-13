Siirt'te İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Siirt'te, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hacı Fethi Serin Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.???????

Namazın ardından Eygi ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için de dualar edildi.

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