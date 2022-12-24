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Siirt'te iş yerinde çıkan yangında bir kadın öldü, olayla ilgili 3 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Siirt'te iş yerinde çıkan yangında bir kadın öldü, olayla ilgili 3 kişi yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında, 1 kadın hayatını kaybetti, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt'in Baykan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında, 1 kadın hayatını kaybetti, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Veyselkarani beldesi Veysel Karani Caddesi'ndeki bir pasajda bulunan iş yerinde 06.40 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında içeriden bağırma sesi geldiğini duyan çevredekiler, kapının kilitli olması nedeniyle durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, iş yerinde Reyhan Subaşı'nın (21) cansız bedeniyle karşılaştı.

Subaşı'nın cesedi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan M.İ, F.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Subaşı Baykan Siirt Güncel Haberler

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