Üye Girişi
Haberler

Siirt'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Siirt'te bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, atık yağ ve parçalarının bulunduğu bölümde çıktı ve diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afetevleri Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin atık yağ ve parçalarının bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Siirt İtfaiye Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title