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Siirt'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Siirt'te iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SİİRT (AA) - Siirt'te iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir iş yerinde yangın çıktı.

Durumu fark eden esnafın yetkililere haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü.

İş yerinde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Siirt, Güncel, Haberler

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