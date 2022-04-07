Siirt'te iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

SİİRT (AA) - Siirt'te iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir iş yerinde yangın çıktı.

Durumu fark eden esnafın yetkililere haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürüldü.

İş yerinde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.