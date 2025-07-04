Siirt'te İş Arkadaşının Pompalı Tüfekle Vurduğu Genç Yaralandı

Siirt'te İş Arkadaşının Pompalı Tüfekle Vurduğu Genç Yaralandı
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Siirt'te, iş arkadaşıyla tartışma sonrası pompalı tüfekle vurulan Muhammet Emre D. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde bulunan trafik polisleri, şüpheliyi yakaladı.

SİİRT'te çıkan tartışmada Muhammet Emre D. (24), iş arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'deki bir işyerinde meydana geldi. Muhammet Emre D. ile ismi öğrenilemeyen iş arkadaşı arasında tartışma çıktı. Şüpheli, Muhammet Emre D.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. O sırada olay yeri yakınında bulunan trafik polisleri, şüpheliyi yakaladı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken; ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed Emre D., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammet Emre D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli emniyete götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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