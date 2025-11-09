Siirt'te İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı
Siirt'te Veyselkarani Mahallesi'nde inşaatta çalışan 52 yaşındaki Selim Ö., dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olay sonrası ağır yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
