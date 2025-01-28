Siirt'te İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Siirt'te bir inşaatta 7'nci katından düşen 52 yaşındaki işçi B.N. olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, düşme sonucu oluşan kazada işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Siirt'te bir inşaatın 7'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Veyselkarani Mahallesi'nde B.N. (52), çalıştığı inşaatın 7'nci katından zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, B.N'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
B.N'nin cesedi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel