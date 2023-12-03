Siirt'te İnşaat İşçisi Düştü, Ağır Yaralandı

SİİRT'te dengesini kaybederek çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi Ömer P. (34), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi'ndeki yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre işçi Ömer P., inşaatın beşinci katında çalışırken dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer P., tedaviye alındı. Ömer P.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.