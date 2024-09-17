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Siirt'te İnşaat Alanında Vinç Kazası: İki Yaralı

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Siirt'te KYK yurt inşaatında üzerine demir parçası düşen işçiye yardım etmeye çalışan operatör vinçten düştü. Olayda iki kişi yaralandı.

SİİRT'te yapımı süren yurt inşaatında üzerine demir parçası düşüp yaralanan işçiye yardım etmek isteyen operatör, vinçten düştü. 2 yaralı, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle'de yapımı süren 2 bin kişilik KYK yurdunun şantiye alanında meydana geldi. İnşaat alanındaki kule vinçten düşen demir parçası, ismi öğrenilmeyen işçiyi kolundan yaraladı. Ona yardım etmek isteyen operatör Aziz T. de dengesini kaybedip vinçten düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan operatör ve işçi, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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