İlk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 34 hacı adayı Siirt'ten dualarla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 34 hacı adayı Siirt'ten dualarla uğurlandı. Siirt Müftülüğü önünde düzenlenen uğurlama töreninde, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, yaptığı konuşmada, 34 hacı adayının kutsal topraklara uğurlanacağını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla 2 yıl aradan sonra hac kafilesini kutsal topraklara göndermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kapıcıoğlu, hacı adaylarından ülkenin birlik ve beraberliği, milletin selameti için dua etmelerini istedi. Konuşmaların ardından yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı. AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel Güncel Haberler

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