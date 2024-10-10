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Siirt'te İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 2 Sürücü Yaralandı

Siirt'te İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 2 Sürücü Yaralandı
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Siirt çevreyolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİİRT'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt çevreyolunda meydana geldi. Nesim Ç. (28) yönetimindeki 56 ABC 391 plakalı otomobil ile Adnan E. (47) yönetimindeki 53 BA 396 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Nesim Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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