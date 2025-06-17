Siirt'te İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barış Mahallesi 1366. Sokak'ta iki katlı bir evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.