Siirt'te İki Katlı Evde Yangın Çıktı

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Siirt'in Barış Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Siirt'te bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Barış Mahallesi 1366. Sokak'ta iki katlı bir evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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