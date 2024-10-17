Siirt'te İki Çocuğun Tehlikeli Vidanjör Yolculuğu Kamerada
Siirt'te iki erkek çocuğu, seyir halindeki bir vidanjörün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Çocuklardan biri bu esnada barfiks çekti. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde 2 erkek çocuğu, seyir halindeki vidanjörün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. O anlar, yoldan geçen sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, çocuklardan birinin vidanjörün arkasında tutunarak barfiks çektiği de görüldü. Tehlikeli yolculuk, çevredekilerin çocukları uyarması ile son buldu.