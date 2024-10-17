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Siirt'te İki Çocuğun Tehlikeli Vidanjör Yolculuğu Kamerada

Siirt'te İki Çocuğun Tehlikeli Vidanjör Yolculuğu Kamerada
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Siirt'te iki erkek çocuğu, seyir halindeki bir vidanjörün arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Çocuklardan biri bu esnada barfiks çekti. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SİİRT'te 2 çocuğun vidanjörün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde 2 erkek çocuğu, seyir halindeki vidanjörün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. O anlar, yoldan geçen sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, çocuklardan birinin vidanjörün arkasında tutunarak barfiks çektiği de görüldü. Tehlikeli yolculuk, çevredekilerin çocukları uyarması ile son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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